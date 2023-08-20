В российском Белгороде снова "бавовна": власти заявляют о работе ПВО

В воскресенье, 19 августа, в российском Белгороде раздалась "бавовна".

Об этом пишут местные телеграммы-каналы.

На опубликованных кадрах виден дым. Подробности уточняются.

Местные власти заявили, что над Белгородским районом сработало ПВО. Говорят, что сбито 12 целей на подлете в город.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – сообщил губернатор.

В Белгороде снова бавовна

Напомним, в российском городе Курск на вокзале произошел взрыв из-за прилета неизвестного БпЛА.

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