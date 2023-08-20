"Лазейка" закрывается: пограничники получат доступ к реестру призывников

С начала войны зафиксировано не менее 6100 случаев, когда мужчины пытались пересечь границу с поддельными документами. Теперь эту "лазейку" закроют.

Украинские пограничники получат доступ к реестру призывников с целью помешать незаконному пересечению границы военнообязанными.

Об этом рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона 20 августа.

"Наши инспекторы делают все необходимое для того, чтобы проверять эти документы - действительны они или нет. Но для того, чтобы нашим ребятам было легче проверять эти документы, в частности, по одному из направлений - это те, которые выданы в территориальных центрах комплектования, сейчас идет активная работа между ГПСУ и Минобороны для того, чтобы осуществить такой информационный обмен между нашей базой данных и реестром призывников и военнообязанных", - рассказал он.

По его словам, сейчас прорабатываются технические моменты, чтобы это стало возможным, а также обсуждаются критерии доступа к базе данных и госреестра и со стороны представителей ТЦК, и со стороны пограничников.

"Только что все это будет протестировано и наработано, фактически в дальнейшем наши инспекторы смогут буквально в режиме онлайн проверить то или иное лицо, действительно ли ему военкоматом к примеру выдавался тот или иной документ, дающий право на пересечение государственной границы", — объяснил Демченко.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагаются расширить перечень лиц, которые могут вручать повестки призывникам и военнообязанным в Украине. Так, проектом предполагается предоставить полномочия жилищно-эксплуатационным организациям (ЖЭО), объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и другим организациям, обслуживающим жилые дома.

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