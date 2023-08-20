"Лазівка" закривається: прикордонники отримають доступ до реєстру призовників

Від початку війни зафіксовано щонайменше 6100 випадків, коли чоловіки намагалися перетнути кордон з підробленими документами. Тепер цю "лазівку" закриють.

Українські прикордонники отримають доступ до реєстру призовників з метою завадити незаконному перетину кордону військовозобов'язаними.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону 20 серпня.

"Наші інспектори роблять все необхідне для того, щоб перевіряти ці документи — чи дійсні вони, чи ні. Але для того, щоб нашим хлопцям було легше перевіряти ці документи, зокрема, за одним з напрямків — це ті, які видані в територіальних центрах комплектування, зараз триває активна робота між ДПСУ і Міноборони для того, щоб здійснити такий інформаційний обмін між нашою базою даних і реєстром призовників та військовозобов’язаних", - розповів він.

За його словами, зараз опрацьовуються технічні моменти, аби це стало можливим, а також обговорюються критерії доступу до бази даних і державного реєстру і з боку представників ТЦК, і з боку прикордонників.

"Щойно все це буде протестовано і напрацьовано, фактично надалі наші інспектори зможуть буквально в режимі онлайн перевірити ту чи іншу особу, чи дійсно їй військкоматом до прикладу видавався той чи інший документ, який дає право на перетин державного кордону", - пояснив Демченко.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонуються розширити перелік осіб, які можуть вручати повістки призовникам і військовозобов’язаним в Україні. Так, проєктом передбачається надати повноваження житлово-експлуатаційним організаціям (ЖЕО), об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та іншим організаціям, які обслуговують житлові будинки.

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