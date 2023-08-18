В сторону Москвы летят неизвестные беспилотники: видео

Россияне фиксируют неустановленные беспилотники, летящие в сторону российской столицы. Их не менее полудесятка.

В подмосковном Серпухове местные жители снова фиксируют неизвестные БПЛА, двигающиеся в сторону Москвы.

Соответствующее видео россиян показал журналист Андрей Цаплиенко.

Так, на кадрах видно, как минимум пять неизвестных БПЛА летают по территории РФ. Журналист утверждает, что заметили их вблизи Серпухова, от которого до Москвы около 110 километров.

Дроны беспрепятственно приближаются к российской столице.

Напомним, в ночь на 18 августа центр Москвы атаковал ударный беспилотник. Неизвестный дрон упал в районе "Москва сити", повредив одно из зданий. Российские власти обвинили в атаке Украину.

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