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В сторону Москвы летят неизвестные беспилотники: видео

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
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В сторону Москвы летят неизвестные беспилотники: видео

В сторону Москвы летят неизвестные беспилотники / Фото: Associated Press

Россияне фиксируют неустановленные беспилотники, летящие в сторону российской столицы. Их не менее полудесятка.

В подмосковном Серпухове местные жители снова фиксируют неизвестные БПЛА, двигающиеся в сторону Москвы.

Соответствующее видео россиян показал журналист Андрей Цаплиенко.

Так, на кадрах видно, как минимум пять неизвестных БПЛА летают по территории РФ. Журналист утверждает, что заметили их вблизи Серпухова, от которого до Москвы около 110 километров.

Дроны беспрепятственно приближаются к российской столице.

Напомним, в ночь на 18 августа центр Москвы атаковал ударный беспилотник. Неизвестный дрон упал в районе "Москва сити", повредив одно из зданий. Российские власти обвинили в атаке Украину.

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Дата публикации
Просмотры
1482
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