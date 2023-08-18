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Девушка шокировала, достав двух огромных питонов с потолка дома - видео

Девушка шокировала, достав двух огромных питонов с потолка дома - видео

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
644
Время на прочтение
1 мин
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Девушка шокировала, достав двух огромных питонов с потолка дома - видео

Женщина достала двух огромных питонов с потолка дома / Фото: скриншот с видео

Она быстро справилась с пресмыкающимися.

В Австралии на чердак частного дома пробрались два питона.

Об этом пишет Daily Mail.

Жители дома услышали громкие звуки и решили вызвать змеелов для расследования. К ним прибыла девушка по имени Тиарна, которая вырезала небольшое квадратное отверстие в потолке над кухней и принялась доставать пресмыкающихся.

Сначала она показала, как они, переплетаясь, исследовали помещение.

Дальше Тиарна просунула щипцы и уже через несколько секунд протащила через отверстие первого массивного коврового питона, обвившегося вокруг ее руки. Затем она осторожно взяла второго питона.

Мужчина, снимавший все на видео, был просто в шоке. Не менее удивленными остались и пользователи соцсетей.

  • Какая она смелая! Бог мой
  • Она просто героиня
  • Потрясающая работа, милая леди
  • Она сделала это так легко! Теперь я хочу футболку с Тиарной

Напомним, бабушка с собакой чудом спаслись от медведя, бросившегося на ее любимца. Медведь подошел к их дому.

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Дата публикации
Просмотры
644
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