Девушка шокировала, достав двух огромных питонов с потолка дома - видео

Она быстро справилась с пресмыкающимися.
В Австралии на чердак частного дома пробрались два питона.
Об этом пишет Daily Mail.
Жители дома услышали громкие звуки и решили вызвать змеелов для расследования. К ним прибыла девушка по имени Тиарна, которая вырезала небольшое квадратное отверстие в потолке над кухней и принялась доставать пресмыкающихся.
Сначала она показала, как они, переплетаясь, исследовали помещение.
Дальше Тиарна просунула щипцы и уже через несколько секунд протащила через отверстие первого массивного коврового питона, обвившегося вокруг ее руки. Затем она осторожно взяла второго питона.
Мужчина, снимавший все на видео, был просто в шоке. Не менее удивленными остались и пользователи соцсетей.
- Какая она смелая! Бог мой
- Она просто героиня
- Потрясающая работа, милая леди
- Она сделала это так легко! Теперь я хочу футболку с Тиарной
Напомним, бабушка с собакой чудом спаслись от медведя, бросившегося на ее любимца. Медведь подошел к их дому.
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