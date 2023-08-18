Бабушка с собакой чудом спаслись от медведя, бросившегося на ее любимца – видео

У Дейтона-Бич, штат Флорида, США, медведь подкрался к женщине с собакой возле ее дома.

Об этом пишет Mirror.

Момент зафиксировала камера из дверного звонка. На кадрах видно, как бабушка по имени Джина Хелсел выходит из дома на прогулку с четвероногим. Вдруг пес начинает лаять, а из-за угла появляется большой черный медведь. Он пытался напасть на собаку, но, похоже, крики хозяйки его испугали.

Джина быстро открыла дверь и забежала с любимцем в дом. Через мгновение сбежал и сам незваный гость.

Представитель Флоридской комиссии по охране рыбы и дикой природы прокомментировал: "Медведь в основном сосредоточен на собаке. Он преимущественно делает выпады, немного блефует. Они просто испугали друг друга. Она, пожалуй, не была готова к тому, что медведь будет сидеть там, а медведь, вероятно, не был готов к тому, что она появится с собакой".

Черный медведь – единственный вид, обитающий во Флориде, и, по оценкам Флоридской комиссии по охране рыбы и дикой природы, в дикой природе бродит 4050 особей.

Напомним, авантюрист рассказал о племени каннибалов, которое наказывает воров, пожирая все, кроме пенисов. Он поделился подробностями об их жизни.

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