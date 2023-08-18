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В российском Нижнем Новгороде появился огромный флаг Украины напротив ФСБ: видео

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1883
Время на прочтение
1 мин
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В российском Нижнем Новгороде появился огромный флаг Украины напротив ФСБ: видео

В российском Нижнем Новгороде развевался огромный флаг Украины / Фото: Pexels

В России развевался флаг Украины. Испуганные чиновники отправили спасателей его снимать.

В России в городе Нижний Новгород напротив здания ФСБ на Казанском шоссе появился украинский флаг.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам местных, сначала на проводах висел большой пакет, но сегодня, 18 августа, рано утром он сорвался и раскрыл то, что скрывал - флаг Украины.

Очевидцы говорят, что перепуганные чиновники отправили спасателей снимать сине-желтый символ.

Напомним, в России снова неспокойно. После ночной "бавовны" в Москве загорелся еще и грузовой терминал в Новороссийске. Что стало причиной возгорания – неизвестно.

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Дата публикации
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