Дівчина шокувала, діставши двох величезних пітонів зі стелі будинку – відео

Вона швидко впоралася з плазунами.

В Австралії на горище приватного будинку пробралися два пітони.

Про це пише Daily Mail.

Мешканці будинку почули гучні звуки та вирішили викликати змієловів для розслідування. До них прибула дівчина на ім'я Тіарна, яка вирізала невеликий квадратний отвір у стелі над кухнею та взялася діставати плазунів.

Спершу вона показала, як вони, переплітаючись між собою, досліджували приміщення.

Далі Тіарна просунула щипці і вже за декілька секунд протягла через отвір першого масивного килимового пітона, який обвився навколо її руки. Потім вона обережно взяла другого пітона.

Чоловік, який знімав усе на відео, був просто шокований. Не менш здивованими залишилися і користувачі соцмереж.

Яка вона смілива! Боже мій

Вона просто героїня

Приголомшлива робота, мила леді

Вона зробила це так легко! Тепер я хочу футболку з Тіарною

Нагадаємо, бабуся із собакою дивом врятувалися від ведмедя, який кинувся на її улюбленця. Ведмідь підійшов до їхнього будинку.

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