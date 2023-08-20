Россияне заявляют, что сбили 12 воздушных целей возле Белгорода

Россияне утверждают, что сбили 12 воздушных целей на подлете к приграничному Белгороду.

Российская система ПВО якобы сбила 12 воздушных объектов над Белгородом и окрестностями города.

Об этом сообщает российская пропаганда.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 12 воздушных целей на подлете в город", – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В свою очередь Минобороны РФ утверждает, что около 14:00 они прервали "попытку киевского режима осуществить террористическую атаку" двумя беспилотниками самолетного типа, которые были уничтожены над территорией Белгородской области.

По информации ведомства, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, в воскресенье, 19 августа, в российском Белгороде раздалась "бавовна", после чего над городом поднялся густой столб дыма.

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