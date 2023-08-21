Швеція відмовила Україні в передаванні винищувачів "Gripen"

Пов'язано це з тим, що країна не хоче залишитися без власної оборони.

Швеція відмовляє Україні в передаванні винищувачів "Gripen" через потребу забезпечити власну безпеку.

Про це повідомив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

У заяві, зробленій на пресконференції, голова уряду наголосив на географічній просторовості Швеції та необхідності забезпечення власної обороноздатності.

"Ми повинні захищати себе, і ми ще не є членами НАТО. Саме тому ми не можемо передати свої винищувачі "Gripen" Україні, яка потребує літальних апаратів для своєї оборони", – зазначив Крістерссон.

За словами прем'єр-міністра, Швеція зараз активно співпрацює в рамках коаліції F-16, яка об'єднує 14 країн з метою підтримки України та забезпечення нею льотних потужностей. Однак наразі Швеція не може зобов'язати себе передаванням своїх винищувачів, навіть попри обіцянки Данії та Нідерландів допомогти Україні з постачанням десятків літаків.

"Ми не перебуваємо в ситуації, коли можемо дозволити собі передавання винищувачів. Незважаючи на це, ми продовжимо підтримувати Україну в повітрі і спільно працювати над забезпеченням її безпеки", – підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, що винищувачі F-16 допоможуть значно захистити Україну.

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