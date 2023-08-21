Швеция отказала Украине в передаче истребителей "Gripen"

Связано это с тем, что страна не желает остаться без собственной обороны.

Швеция отказывает Украине в передаче истребителей Gripen из-за необходимости обеспечить собственную безопасность.

Об этом сообщил премьер-министр Ульф Крисстерссон.

В заявлении, сделанном на пресс-конференции, глава правительства отметил географическую пространство Швеции и необходимость обеспечения собственной обороноспособности.

"Мы должны защищать себя, и мы еще не являемся членами НАТО. Именно поэтому мы не можем передать свои истребители "Gripen" Украине, которая нуждается в летательных аппаратах для своей обороны", – отметил Крисстерссон.

По словам премьер-министра, Швеция сейчас активно сотрудничает в рамках коалиции F-16, объединяющей 14 стран с целью поддержки Украины и обеспечения ею летных мощностей. Однако Швеция не может обязать себя передачей своих истребителей, даже несмотря на обещания Дании и Нидерландов помочь Украине с поставкой десятков самолетов.

"Мы не находимся в ситуации, когда можем позволить себе передачу истребителей. Несмотря на это мы продолжим поддерживать Украину в воздухе и совместно работать над обеспечением ее безопасности", — подчеркнул премьер.

Напомним, что истребители F-16 помогут значительно защитить Украину.

Читайте также: