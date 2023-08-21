Колаборантка из Купянска почти год скрывалась на Прикарпатье

Женщина работала "секретаршей" гауляйтера Купянщины. Однако "начальник" покинул свою подчиненную и скрылся в РФ.

На Прикарпатье почти год скрывалась коллаборантка из Купянска, работавшая секретаршей гауляйтера города во время оккупации.

Об этом рассказал начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Безработная женщина во время оккупации решила пойти работать личным секретарем к так называемому "председателю временной гражданской администрации Купянского района" Максиму Губину, которого назначили оккупанты.

На этой должности коллаборантка работала, пока ее "начальник" не убежал. Она принимала входящую корреспонденцию на подпись Губину, выполняла его личные поручения.

Сам Губин бежал в Россию, где скрывается до сих пор. Его объявили в розыск.

"А вот свою секретаршу гауляйтер бросил в Украине, за поребрик с собой не взял. Так что когда украинская армия освободила Купянск, коллаборантка почему-то решала спрятаться в "тылу врага" – нашла себе убежище в Ивано-Франковске и отсиживалась там почти год. Там мы ее и нашли – задержали, сообщили о подозрении. Теперь она под следствием, а дело в суде. Зло будет наказано", – подытожил Сергей Болвинов.

Колаборантка из Купянска

Ранее СБУ задержала "крота", который хотел мобилизоваться, чтобы сдавать позиции ВСУ.

Читайте также: