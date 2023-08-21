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Отели, рестораны, ТРЦ и награды от Путина: имущество российского генерала арестовано на Полтавщине

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Отели, рестораны, ТРЦ и награды от Путина: имущество российского генерала арестовано на Полтавщине

Арестованное имущество российского генерала Валерия Капашина / Фото: СБУ

Общая стоимость изъятых активов российского генерала составляет более 1 млрд. грн.

По материалам СБУ на территории Полтавщины арестовано украинское имущество российского генерал-полковника Валерия Капашина – начальника федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Какое имущество Капашина заблокировали и арестовали в Украине

Так, общая стоимость изъятых активов Капашина составляет более 1 млрд. грн. Среди заблокированных в Украине активов генерала – более 20 коммерческих объектов, более 3000 кв. м жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавской области.

Что касается арестованного имущества, то это дом семьи Капашина, гостиницы и рестораны премиум-класса, офисные и торгово-развлекательные центры общей площадью почти 30 тыс. кв. м.

Арестованное имущество российского генерала Валерия Капашина / © СБУ
Арестованное имущество российского генерала Валерия Капашина / Фото: СБУ
Арестованное имущество российского генерала Валерия Капашина / © СБУ
Арестованное имущество российского генерала Валерия Капашина / Фото: СБУ
Арестованное имущество российского генерала Валерия Капашина / © СБУ
Арестованное имущество российского генерала Валерия Капашина / Фото: СБУ

Как российский генерал легализовал доходы и что финансировал

Заблокированное имущество Капашина было оформлено на его дочь и зятя. Они проживали в Украине, однако накануне полномасштабного вторжения уехали в Россию и получили тамошнее гражданство.

"Таким образом, российский генерал использовал своих родственников для легализации средств, которые он получал от коррупционных схем в москве", — добавили в СБУ.

В ведомстве также сообщили, что близкие генерала использовали доходы семейного бизнеса для финансирования инвестиционных проектов в России и на оккупированных территориях Донбасса. В дальнейшем часть этих денег посредством налогов и сборов направляли в российский бюджет.

Обыски у генерала: что нашла СБУ

Во время обысков по адресам принадлежащих семье Капашина офисных и жилых помещений СБУ нашла:

  • военную форму российского образца;
  • запрещенную советскую символику и российскую пропагандистскую литературу;
  • сувенирную продукцию и награды, врученные Капашину в Кремле.
Арестованное имущество российского генерала Валерия Капашина / © СБУ
Арестованное имущество российского генерала Валерия Капашина / Фото: СБУ
Арестованное имущество российского генерала Валерия Капашина / © СБУ
Арестованное имущество российского генерала Валерия Капашина / Фото: СБУ
Арестованное имущество российского генерала Валерия Капашина / © СБУ
Арестованное имущество российского генерала Валерия Капашина / Фото: СБУ
Арестованное имущество российского генерала Валерия Капашина / © СБУ
Арестованное имущество российского генерала Валерия Капашина / Фото: СБУ
Арестованное имущество российского генерала Валерия Капашина / © СБУ
Арестованное имущество российского генерала Валерия Капашина / Фото: СБУ
Арестованное имущество российского генерала Валерия Капашина / © СБУ
Арестованное имущество российского генерала Валерия Капашина / Фото: СБУ

По Капашину продолжается расследование сразу по трем статьям:

  1. ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора;
  2. пособничество государству-агрессору;
  3. финансирование терроризма.

Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины передал государству активы сенатора Совета Федерации России Сергея Калашника. Речь идет о заводе в Конотопе Сумской области, который производит гильзы цилиндров для двигателей внутреннего сгорания.

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Дата публикации
Просмотры
1360
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