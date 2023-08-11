Завод российского сенатора в Сумской области передали в собственность Украины

Высший антикоррупционный суд одобрил передачу в пользу государства активов сенатора Совета федерации РФ Сергея Калашника. Речь идет о заводе в Конотопе Сумской области — один из крупнейших в Европе, который занимается производством гильз цилиндров.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

Решением ВАКС в доход государства взыскано 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь — Конотоп".

"Мотордеталь-Конотоп" – это крупный производитель гильз цилиндров для двигателей внутреннего сгорания, поставляющий свою продукцию в 31 страну мира.

Доход предприятия за 2022 год превысил 334 млн грн, чистый убыток за отчетный период составляет более 20 млн грн. Активы ООО на конец 2022 года оценивались в 299 млн грн, обязательства – 212 млн грн.

Кто такой Сергей Калашник

Сергей Калашник – политик и бизнесмен, с 2011 года является членом партии "Единая Россия". В том же году он был избран депутатом областной думы Костромской области РФ. А с октября 2020 года занимает должность сенатора Совета федерации федерального собрания РФ от Костромы.

В составе Совета федерации РФ голосовал за согласование законов России о ратификации "договоров" о признании так называемых "ЛНР/ДНР", а также после начала полномасштабного вторжения голосовал за согласование федеральных законов, касающихся "легализации" аннексии территорий Украины. Также Калашник снабжал подконтрольным предприятием продукцию, которая использовалась для изготовления военной техники РФ.

Калашник находится под санкциями Украины и союзников – США, ЕС, Великобритании, Канады и других.