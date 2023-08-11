Завод російського сенатора на Сумщині передали у власність України

Вищий антикорупційний суд схвалив передання на користь держави активів сенатора Ради федерації РФ Сергія Калашника. Йдеться про завод у Конотопі на Сумщині — один із найбільших у Європі, який займається виробництвом гільз циліндрів.

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Рішенням ВАКС у дохід держави стягнуто 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь — Конотоп".

"Мотордеталь-Конотоп" – це великий виробник гільз циліндрів для двигунів внутрішнього згоряння, який постачає свою продукцію до 31 країни світу.

Дохід підприємства за 2022 рік перевищив 334 млн грн, чистий збиток за звітний період становить понад 20 млн грн. Активи ТОВ на кінець 2022 року оцінювалися у 299 млн грн, зобовʼязання – 212 млн грн.

Хто такий Сергій Калашник

Сергій Калашник - політик і бізнесмен, від 2011 року є членом партії "Единая Россия". Того ж року він був обраний депутатом обласної думи Костромської області РФ. А від жовтня 2020 року обіймає посаду сенатора Ради федерації федеральних зборів РФ від Костроми.

У складі Ради федерації РФ голосував за погодження законів Росії щодо ратифікації "договорів" про визнання так званих "ЛНР/ДНР", а також після початку повномасштабного вторгнення голосував за погодження федеральних законів, що стосуються "легалізації" анексії територій України. Також Калашник постачав із підконтрольного підприємства продукцію, яка використовувалася для виготовлення військової техніки РФ.

Калашник перебуває під санкціями України та союзників – США, ЄС, Великої Британії, Канади та інших.