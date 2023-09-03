Надо прикрывать, как Киев: военный эксперт прокомментировал атаки на Одессу

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан отмечает, что для защиты Одессы от российских атак ракетами и дронами необходим целый комплекс ПВО. В частности, береговые ракетные комплексы, чтобы прикрывать береговую линию хотя бы в Румынию.

Такое мнение эксперт высказал в комментарии "24 канала".

"Одессу уже давно нужно прикрывать серьезной системой противовоздушной обороны и не надеяться на зерновые соглашения. Ее нужно прикрывать примерно так же, как и Киев", — подчеркнул полковник запаса.

Комментируя атаку беспилотниками по Одессе ночью на 3 сентября, когда РФ запустила 25 Shahed, из которых ПВО сбила 22, Свитан говорит, что именно на такой результат и могли рассчитывать оккупанты. Они ведь не жалеют дронов для атак по Украине.

Таким образом, оккупанты пытаются вычислить слабые места противовоздушной обороны Украины. Кое-где им удается это сделать. Для того чтобы такого не происходило, украинским силам ПВО нужно постоянно маневрировать, постоянно увеличивать количество мобильных групп, говорит Роман Свитан.

"Некоторые Shahed специально идут на убой, чтобы несколько — пролетели. Зная определенный коэффициент, у них задача, чтобы прошло, например, три Shahed. Для этого сверху нужно еще 22, которые точно собьют", — объяснил Роман Свитан.

Напомним, ночью против 3 сентября РФ нанесла массированный удар "Шахедами" по Одесщине. Целью была припортовая инфраструктура. Воздушная тревога звучала более 3,5 часов. Российские военные применили несколько волн ударов, пытаясь обмануть силы ПВО Украины.

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