Президент Румынии прокомментировал информацию о падении "шахеда" на территории его государства

Президент Клаус Иоганнис отрицал информацию о том, что российский "шахед" упал на территории Румынии, однако он отметил, что российские бомбардировки Украины "вызывают беспокойство".

Об этом пишет Digi24.

Президент Румынии заявил, что российский "шахед" упал в 800 метрах от границы с Румынией.

"Могу вам сказать, что ни одна часть, ни один беспилотник, ни одна часть любого устройства не достигла Румынии. Мы имеем полный контроль над нашим национальным пространством. Мы проверили абсолютно все, и я могу успокоить население. Не было ничего, что достигло Румынии. Но да, мы обеспокоены, потому что эти атаки происходят на очень небольшом расстоянии от румынской границы", — заявил Клаус Иоганнис.

Он добавил, что Румыния хорошо защищена, поскольку является членом НАТО.

Напомним, в ночь на 4 сентября во время российской атаки беспилотниками по инфраструктуре Измаильского морского порта в Одесской области вражеские дроны упали и сдетонировали на территории Румынии. Об этом сообщили в украинском МИДе.

Однако в Минобороны Румынии уверяли, что российские атаки не представляли прямой военной угрозы для территории государства.

Украинский военный эксперт Александр Коваленко считает заявления Румынии проявлением слабости.

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