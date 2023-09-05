"Румыния проявила слабость": эксперт объяснил, почему там не признали падение Shahed

Коваленко отметил: "Выглядит все это не то, чтобы смешно, а очень грустно".

Румыния отрицает падение российских беспилотников Shahed на своей территории из-за, вероятно, страха. Таким образом, Бухарест проявляет слабость.

Такое мнение выразил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, говорится в статье "РБК-Украина".

По словам Коваленко, после падения российских дронов на территории Румынии от Бухареста ждали более жестких слов, а он проявил откровенно бесхребетную позицию.

"Это не значит, что они должны были объявить войну или задействовать ст. 5 договора НАТО о коллективной безопасности. Это означает, что Румыния должна твердо заявить о неприемлемости использования ее воздушного пространства для ударов по Украине", — отметил эксперт.

Он пояснил, что Украина не может сбивать подобные объекты на чужой территории. Если БПЛА упали на территории Румынии, то в какой-то момент находились в румынском небе.

"На что это указывает? На то, что Румыния, имея такой прецедент, проявила слабость. Меня это удивляет, потому что ей нечего бояться. Что бы сделала Россия? Нанесла ракетный удар по Бухаресту? Да нет, ничего подобного. Но наши соседи поначалу не признают, что в их воздушное пространство заходят ракеты, а теперь не признают "Шахеды", хотя есть доказательства. Выглядит все это не то чтобы смешно, а очень грустно", — оценил Коваленко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Румыния "замяла" российскую атаку дронами! НАТО не хочет влезать в войну!

Напомним, в ночь на 4 сентября во время российской атаки беспилотниками по инфраструктуре Измаильского морского порта в Одесской области вражеские дроны упали и сдетонировали на территории Румынии. Об этом сообщили в украинском МИДе.

В то же время в Минобороны Румынии уверяли, что российские атаки не представляли прямой военной угрозы для территории государства.

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