Для каких целей Украина будет использовать F-16: назвал полковник ВСУ

Военный эксперт, полковник запаса Петр Черник считает, что первые истребители F-16, когда прибудут в Украину, будут перехватывать ракеты.

Такое мнение эксперт высказал в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL.

"Еще в 1970-е годы, когда фирме General Dynamic ставили техническое задание на разработку этого самолета, оно и заключалось в том, чтобы он мог охотиться за дозвуковыми ракетами, двигающимися в пределах от 700 до 1000 км в час. Это существенно улучшит сбивание таких ракет, как Х-101, "Калибр" и Х-555. Потому что прорывы есть и будут в дальнейшем, стационарные зенитные ракетные комплексы не всегда могут справиться с этой задачей, ракета их обходит. задачи, они учатся, следят, развиваются. Как московиты построили вторую ракетную школу в мире? Это серьезно", — рассказал он.

Черник уточнил, что, по его мнению, первые F-16 "будут бороться с ракетами, которые сумели пройти первый и второй эшелон нашей противовоздушной обороны".

Эта машина высокоскоростная, может развивать скорость до 2400 км в час и имеет все комплексы борьбы – как ближние ракеты, AIM-9 Sidewinder до 20 км, средние AIM-7 Sparrow до 70 км и дальнобойные ракеты AIM-120 AMRAAM дальностью нанесения ударов до 180 км Плюс, возможно, с помощью этой последней ракеты будут бороться с Су-34, который сбрасывает очень тяжелую язвительную бомбу, которую мы не можем ничем сбить – УПАБ 1500. Бомба планерная на 70 км Перекрываем эти расстояния, следовательно, есть оптимизм, что первые российские "сушки" могут быть сбиты Если это произойдет, то это действительно будет колоссальный военный успех для нас и имиджевая и физическая потеря для россиян, потому что тех "Сушек" не так много — более 140 машин. Они на самом деле будут ценны для них", — отметил полковник в запасе.

Как ранее сообщил Владимир Зеленский, Франция согласилась присоединиться к странам, которые будут тренировать украинских пилотов.

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