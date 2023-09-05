Налет беспилотников на Москву: что известно

В России заявили, что в ночь на 5 сентября неизвестные беспилотники пытались атаковать Москву.

Об этом пишут российские пропагандистики.

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Из-за налета БПЛА около 40 рейсов задержаны и два отменены в московских аэропортах "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово".

Мэр Москвы заявил, что ПВО якобы удалось сбить дроны в Калужской области, в Истринском районе Подмосковья и в Тверской области в районе Завидово. Он пожаловался, что они летели на столицу России.

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, которые пытались совершить атаку на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы", — написал он в своем тг-канале.

Тем временем в Министерстве обороны Российской Федерации заявили о "террористической атаке" со стороны Киева. Украинская сторона не прокомментировала инцидент.

"В ночь на 5 сентября пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью БПЛА на территории России, аппарат уничтожен над Калужской областью средствами ПВО", — говорится в заявлении оборонного ведомства страны-агрессорки.

Ранее сообщалось, что московские аэропорты временно приостановили работу.

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