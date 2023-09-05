Курс валют на 5 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 5 сентября. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро потерял еще 13 коп, а злотый – 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,49 грн (-13 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,84 грн (-2 коп.).

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,05 – 37,65 грн

"Сбербанк" — 37,40 — 38,20 грн

"Укрэксимбанк" – 37,25 – 38,05 грн

"ПУМБ" — 37,50 — 38,25 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,20 – 41,20 грн

"Сбербанк" — 40,60 — 41,60 грн

"Укрэксимбанк" – 40,60 – 41,60 грн

"ПУМБ" – 40,75 – 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"Сбербанк" — 8,78 — 9,12 грн

"Укрэксимбанк" – 8,60 – 9,25 грн

"Райффайзен Банк" – 8,60 – 9,60 грн

"ПУМБ" – 8,90 – 9,40 грн

Напомним, эксперт Тарас Лесовой сделал прогноз на следующую неделю, как изменится курс доллара в Украине. По его словам, вероятная, незначительная и непрочная "курсовая качка".

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