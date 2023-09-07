Кулеба розповів, скільки Україні потрібно систем ППО для захисту неба

Блінкен повернеться з України до Вашингтона з максимально точним розумінням потреб України.

Україна розраховує, що Сполучені Штати у перспективі нададуть ЗСУ далекобійні ракети ATACMS та додаткові системи ППО, щоб захистити небо від російських атак.

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Про це він заявив під час переговорів з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє Укрінформ.

Кулеба запевнив, що Блінкен повернеться з України до Вашингтона з максимально точним розумінням потреб України.

"Ми обговорили зміцнення протиповітряної оборони. Сьогодні, коли державний секретар був у дорозі до Києва, Київ пережив черговий ракетний обстріл, інші регіони України також постраждали. Тому, власне, ми не дуже багато часу витратили на обговорення потреб у сфері протиповітряної оборони, тому що все очевидно, потреба надзвичайно важлива. Я лише озвучив кількість систем ППО, яка потрібна, щоб захистити і зерновий коридор, і наші міста, і наших людей", - сказав очільник МЗС.

Він зазначив, що також біло детально обговорено питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS.

"Ми мали дуже предметну розмову, і я радий, що ця опція залишається відкритою. Ми розраховуємо, що дискусії всередині адміністрації США призведуть до позитивного рішення. Сьогодні ми зупинилися на цьому окремо", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Крім того, ми раніше інформували, що держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення Україні понад мільярда доларів допомоги.

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