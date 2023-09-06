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Британия передаст Украине модернизированные разведывательные машины Scimitar

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Британия передаст Украине модернизированные разведывательные машины Scimitar

Разведывательные машины Scimitar Mk.2/Фото RBSL

Пока неизвестно, о каком количестве машин идет речь.

Великобритания предоставит Украине модернизированные разведывательные машины Scimitar Mk.2. Перед транспортировкой на них проведут ремонтные работы.

Об этом сообщило немецко-британское предприятие Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL).

Отмечается, что представители компании уже отправились в Германию. Так, они помогут военным Британии подготовить машины к поставке Украине. Передача Scimitar Mk.2 состоится из состава подразделений британской армии, которые сейчас находятся в Европе.

Напомним, ранее Британия передала Украине в 15 раз больше снарядов, чем планировалось.

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Дата публикации
Просмотры
1148
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