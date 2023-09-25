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У окупованому Севастополі пролунали вибухи

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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1732
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У окупованому Севастополі пролунали вибухи

Безпілотник / Фото: gettyimages.com

Місцеві жителі розповіли про атаку дронів.

Ввечері 24 вересня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, повідомляється про атаку безпілотників.

Про це пише Крим.Реалії.

У повідомленні вказується, що місцеві жителі розповіли про атаку дронів.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що російські сили ППО працювали в районі миса Фіолент і житлового масиву Балаклави.

Представники так званої "влади" поки не коментувала вибухи.

Крім того, моніторингові канали повідомляють про вибухи у російському місті Тула.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області вдень 24 вересня пролунали вибухи

Крім того, ми раніше інформували, що невідомий безпілотник атакував центр Курська, влучивши в адміністративну будівлю.

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Дата публікації
Перегляди
1732
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