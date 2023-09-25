У окупованому Севастополі пролунали вибухи

Місцеві жителі розповіли про атаку дронів.
Ввечері 24 вересня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, повідомляється про атаку безпілотників.
Про це пише Крим.Реалії.
У повідомленні вказується, що місцеві жителі розповіли про атаку дронів.
Місцеві Telegram-канали пишуть, що російські сили ППО працювали в районі миса Фіолент і житлового масиву Балаклави.
Представники так званої "влади" поки не коментувала вибухи.
Крім того, моніторингові канали повідомляють про вибухи у російському місті Тула.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області вдень 24 вересня пролунали вибухи.
Крім того, ми раніше інформували, що невідомий безпілотник атакував центр Курська, влучивши в адміністративну будівлю.
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