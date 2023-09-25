В Кривом Роге ночью раздались взрывы

Оккупанты совершили массированную атаку на украинские города.
Ночью 25 сентября в Кривом Роге раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом информирует " Общественное Днепр ".
Сообщается, что взрывы прогремели в городе около 00:50, а также в 01:07.
Перед этим Воздушные силы предупредили о движении крылатых ракет в сторону города, которые запустили российские захватчики с Черного моря.
Военные призвали жителей города находиться в безопасных местах отбоя воздушной тревоги.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за запуска крылатых ракет российскими захватчиками.
Кроме того, мы ранее информировали, что вечером 24 сентября во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы.
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