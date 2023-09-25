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У Кривому Розі вночі пролунали вибухи

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Кривому Розі вночі пролунали вибухи

Вибух / Фото: Associated Press

Окупанти здійснили масовану атаку на українські міста.

Вночі 25 вересня у Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це інформує "Суспільне Дніпро".

Повідомляється, що вибухи пролунали у місті близько 00:50, а також о 01:07.

Перед цим Повітряні сили попередили про рух крилатих ракет в сторону міста, які російські загарбники запустили з Чорного моря.

Військові закликали жителів міста перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через запуск крилатих ракет російськими загарбниками.

Крім того, ми раніше інформували, що ввечері 24 вересня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.

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Дата публікації
Перегляди
247
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