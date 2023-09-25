У Кривому Розі вночі пролунали вибухи

Окупанти здійснили масовану атаку на українські міста.
Вночі 25 вересня у Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це інформує "Суспільне Дніпро".
Повідомляється, що вибухи пролунали у місті близько 00:50, а також о 01:07.
Перед цим Повітряні сили попередили про рух крилатих ракет в сторону міста, які російські загарбники запустили з Чорного моря.
Військові закликали жителів міста перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через запуск крилатих ракет російськими загарбниками.
Крім того, ми раніше інформували, що ввечері 24 вересня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.
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