Потужна ворожа атака по Одещині: які наслідки

Росіяни у ніч проти 25 вересня атакували Одеську область ударними дронами та двома типами ракет. В Одесі під удар окупантів потрапила припортова інфраструктура, також руйнувань зазнала нежитлова висотка та низка інших об'єктів.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"На жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висотці у місті спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідували", – написав він.

Зафіксовані також руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району. Вибуховою хвилею травмувало людину.

"Вибуховими хвилями в кількох будинках вибиті шибки. Жінка зазнала ушкодження уламками, нині отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні", – додав Кіпер.

"Онікси" зруйнували зерносховища, але люди не постраждали. Пошкодження отримав морський вокзал в Одесі, у привокзальному готелі спалахнула пожежа.

Чим атакували Україну

Росіяни використали для атаки на Україну 19 ударних дронів. Усі БпЛА типу "Shahed" були знищені підрозділами ППО. Також протиповітряна оборона півдня збила дві крилаті ракети типу "Калібр" над Миколаївщиною і Кіровоградщиною. Всього ворог запустив 12 крилатих ракет типу "Калібр".

Нагадаємо:

У ніч проти 25 вересня було оголошено повітряну тривогу по всій території України через можливу загрозу ворожих атак із використанням ударних дронів і ракет. Також збройні сили попередили про можливі запуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря, а в центральних і східних областях також повідомили про потенційну небезпеку від ракетних атак.

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