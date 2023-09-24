Серед загиблих – "вагнерівці": нові деталі авіатрощі Іл-76 у Малі

"Вагнерівці" перебували на борту повітряного судна, яке розбилося при посадці.

Напередодні в Малі зазнав катастрофи військово-транспортний літак Іл-76. Внаслідок авіатрощі загинуло 140 осіб, серед яких були не лише малійські "військові", а й найманці ПВК "Вагнер".

Про це у своєму телеграм-каналі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Здавалося б, до Малі тисячі кілометрів, а від такої новини якось на душі потеплішало, цього прохолодного вечора. Судан... Малі...", – підсумував Коваленко.

Нагадаємо, вранці 24 вересня в Малійському аеропорту Цао під час посадки впав військово-транспортний літак Іл-76. Зазначалося, що він може бути пов'язаний з російським терористичним угрупованням "Вагнер". Журналісти вказують на те, шо причиною подання літака могла бути несправність бака.

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