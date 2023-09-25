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Ордер на арест Путина: чем Кремль ответил Гаагскому суду

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2404
Время на прочтение
1 мин
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Ордер на арест Путина: чем Кремль ответил Гаагскому суду

Владимир Путин возле Кремля / Фото: Associated Press

Российское МВД объявили в розыск главу Международного уголовного суда.

Российское МВД объявило в розыск главу Международного уголовного суда (МКС) Пьотра Гофманского, а также его заместительницу Лус дель Кармен Ибаньес Каррансу и судью Бертрама Шмитта в ответ на ордер на арест президента-диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщили пропагандистские СМИ РФ.

"Основание для розыска: разыскивается по статье Уголовного кодекса", — говорится в сообщении.

Однако, по какой именно статье УК РФ осуществляется розыск, МВД не уточнило.

Напомним, в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей в РФ Марии Львов-Беловой за "незаконную депортацию" украинских детей.

Впоследствии в России была объявлена в розыск судья МКС Томоко Акане, выдавшая ордер.

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Дата публикации
Просмотры
2404
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