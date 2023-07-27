Россия объявила в розыск судью МКС, выдавшей ордер на арест Путина

В российском МВД почему-то не указали, по какой статье разыскивают судью.

В России объявили в розыск судью Международного уголовного суда Томоко Акане, издавшую ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Соответствующая информация появилась в базе розыска МВД России, сообщают тамошние средства массовой пропаганды.

"Томоко Акане. Японка. Разыскивается по статье УК РФ", – указано в информации в базе МВД.

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В то же время не сообщается, по какой именно статье разыскивается судья МКС.

Напомним, в марте МКС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой за депортацию украинских детей в Россию. Обоих могут арестовать во время визита в любое государство, признающее юрисдикцию этого суда.

В мае Следственный комитет России открыл уголовные дела против Акане и еще двух судей, а также прокурора МКС Карима Ахмада Хана. Россияне обвиняют их в "привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности" и "подготовке к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой".

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