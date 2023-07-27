ВСУ преуспевают на востоке во время контрнаступления — Генштаб

В то же время, по словам спикера Генштаба, оккупанты оказывают мощное сопротивление.

Украинская армия имеет успехи на востоке, в частности , Вооруженные силы Украины продвинулись в районе села Старомайорское в Донецкой области.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона в четверг, 27 июля.

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"Украинские войска продолжают наступательные операции на трех направлениях фронта: на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Они закрепляются на достигнутых рубежах, работают артиллерией по выявленным целям противника. В районе Старомайорского имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — заявил он.

В то же время, по его словам, оккупанты оказывают мощное сопротивление, осуществляют перемещение подразделений, активно применяют резервы.

Наступление на Бахмутском направлении

ВСУ продолжают вести наступательные действия севернее и южнее Бахмута. Там продолжаются ожесточенные бои.

"Враг оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, терпит значительные потери. Продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений", — отметил Ковалев.

Кроме того, Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов на Купянском и Лиманском направлениях.

Старомайорское Донецкой области на карте. ФОТО: deepstatemap

ВСУ начали большое контрнаступление на юге

Геолокационные кадры свидетельствуют, что украинская армия начала большое контрнаступление на юге. Американские аналитики Института изучения войны утверждают, что ВСУ удалось прорвать российские оборонные позиции на западе Запорожской области. Как пишет ISW, украинские военные продвинулись на 2,5 км прямо восточнее Роботиного во время атаки, прежде чем российские силы попытались их отбросить, но не получилось.

В то же время в минобороны США сообщили, что украинская армия наносит главный удар контрнаступлению на юго-востоке страны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ в минуту от ТСН! 26 июля! Наступление ВСУ, обыски в Аристове и помощь от США!

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