Аэродром не дает покоя: Игнат рассказал о цели ночной атаки РФ

Россияне второй день подряд атакуют Староконстантинов Хмельницкой области, где расположен аэродром. Аэродром не дает покоя армии РФ.

Об этом заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

"Как видим "Shahed" уничтожили на 100%. Опять же не дает оккупантам покоя аэродром Староконстантинов. Ну не сам аэродром, а наши военные летчики, наносящие удары. Вы видите какой "хлопок" хорош проходит на оккупированных территориях. Поэтому сегодня и есть под прицелом этот аэродром", — рассказал Игнат

Игнат отметил, что именно аэродром на Хмельнитчине был под прицелом "Shahed" (ночью против 27 июля – Ред.) и вчера – 26 июля (во время ракетного удара – Ред.)

Напомним, вечером 26 июля российская армия атаковала ракетами Хмельнитчину. Спикер ПС ВСУ Игнат рассказал, что целью был город Староконстантинов. Там расположен военный аэродром. Игнат отметил, что целью оккупантов являются военные объекты и объекты критической инфраструктуры.

Ночью на 27 июля РФ атаковала Украину дронами. оккупанты запустили восемь беспилотников. Они были уничтожены в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей.

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