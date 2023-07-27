Аеродром не дає спокою: Ігнат розповів про ціль нічної атаки РФ

Росіяни другий день поспіль атакують Старокостянтинів Хмельницької області, де розташований аеродром. Летовище не дає спокою армії РФ.

Про це заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

"Як бачимо "Shahed" знищили на 100%. Знову ж таки не дає окупантам спокою аеродром Старокостянтинів. Ну не сам аеродром, а наші військові льотчики, які завдають ударів. Ви бачите яка "бавовна" гарна відбувається на окупованих територіях. Тому сьогодні і є під прицілом цей аеродром", - розповів Ігнат

Ігнат зауважив, що саме аеродром на Хмельниччині був під прицілом "Shahed" і учора - 26 липня. Вони "теж у більшості випадків були спрямовані сьогодні саме туди".

Нагадаємо, ввечері 26 липня російська армія атакувала ракетами Хмельниччину. Речник ПС ЗСУ Ігнат розповів, що ціллю було місто Старокостянтинів. Там розташований військовий аеродром. Ігнат зазначив, що метою окупантів є військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури.

Вночі проти 27 липня РФ атакувала Україну дронами. Окупанти запустили вісім безпілотників. Їх було знищено у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.

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