ЗСУ мають успіх на сході під час контрнаступу - Генштаб

Українська армія має успіхи на сході, зокрема Збройні сили України просунулися у районі села Старомайорське у Донецькій області.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону у четвер, 27 липня.

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"Українські війська продовжують наступальні операції на трьох напрямках фронту: на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вони закріплюються на досягнутих рубежах, працюють артилерією по виявлених цілях противника. У районі Старомайорського мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - заявив він.

Водночас, за його словами, окупанти чинять потужний опір, здійснють переміщення підрозділів, активно застосовують резерви.

Наступ на Бахмутському напрямку

ЗСУ продовжують вести наступальні дії північніше та південніше Бахмута. Там тривають запеклі бої.

"Ворог чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає значних втрат. Тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень", - зауважив Ковальов.

Окрім того, Сили оборони України стримують наступ російських окупантів на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Старомайорське Донецької області на мапі. ФОТО: deepstatemap

ЗСУ розпочали великий контрнаступ на півдні

Геолокаційні кадри свідчать, що українська армія розпочали великий контрнаступ на півдні. Американські аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що ЗСУ вдалося прорвати російські оборонні позиції на заході Запорізької області. Як пише ISW, українські військові просунулися на 2,5 км прямо на схід від Роботиного під час атаки, перш ніж російські сили спробували їх відкинути, але не вийшло.

Водночас у міноборони США повідомили, що українська армія здійснює головний удар контрнаступу на південному сході країни.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГОЛОВНЕ ЗА ДЕНЬ за хвилину від ТСН! 26 липня! Наступ ЗСУ, обшуки в Арістова та допомога від США!

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