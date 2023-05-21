Ордер на арест Путина: в России предъявлены обвинения прокурору и судье МУС

Прокурора и судью Международного уголовного суда в Гааге обвинили, в частности, в "приготовлении к нападению на представителя иностранного государства".

Из-за ордера на арест российского президента Владимира Путина следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения прокурору Кариму Хану и судье Розарио Сальваторе Международного уголовного суда. Они обвинены по нескольким статьям УК РФ, в том числе в “приготовлении к нападению на представителя иностранного государства”.

Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

В Следственном РФ утверждают, что уголовное преследование президента Путина и уполномоченной по правам детей Львовой-Беловой, обвиняемых в незаконной депортации украинских детей в Россию, "носит незаконный характер, поскольку оснований для привлечения к уголовной ответственности нет".

Прокурору МУС россияне инкриминируют "привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности" и "незаконное обвинение лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления".

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Как считает российское следствие, Карим Хан в рамках уголовного расследования послал ходатайство в палату предварительного производства МУС для получения ордера на арест Путина и Львовой-Беловой. На основании этого ходатайства судьи МУС, по мнению россиян, вынесли "незаконные решения".

Судью Розарио Сальваторе россияне обвиняют также по статье "заведомо незаконное заключение под стражу".

В Следственном комитете РФ заявили, что проводят "расследование" в отношении других судей МУС.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге заявил, что выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей в РФ Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию украинских детей.

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