Росія оголосила в розшук суддю МКС, яка видала ордер на арешт Путіна

У російському МВС чомусь не вказали, за якою саме статтею розшукують суддю.

У Росії оголосили в розшук суддю Міжнародного кримінального суду Томоко Акане, яка видала ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна і дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

Відповідна інформація з’явилася в базі розшуку МВС Росії, повідомляють тамтешні засоби масової пропаганди.

"Томоко Акане. Японка. Розшукується за статтею КК РФ", – вказано в інформації в базі МВС.

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Водночас не повідомляється, за якою саме статтею розшукується суддя МКС.

Нагадаємо, у березні МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової за депортацію українських дітей до Росії. Обох можуть арештувати під час візиту до будь-якої держави, яка визнає юрисдикцію цього суду.

У травні Слідчий комітет Росії відкрив кримінальні справи проти Акане та ще двох суддів, а також – прокурора МКС Каріма Ахмада Хана. Росіяни звинувачують їх у "притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності" і "готуванні до нападу на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом".

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