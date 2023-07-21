ПАР офіційно виписала ордер на арешт Путіна

Влада ПАР зробила це тільки після того, як переконалась, що Путін не приїде на саміт БРІКС.

Міністерство юстиції Південноафриканської республіки (ПАР) направило запит на арешт російського диктатор Володимира Путіна до директора державного обвинувачення (NDPP) Шаміле Батохі.

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Про це інформує видання News24.

Це сталось через два місяці після того, як Департамент міжнародних відносин і співробітництва ПАР направив своїм колегам із правосуддя ордер Міжнародного кримінального суду (МКС).

Ордер на арешт російського диктатора був виданий на підставі відповідальності Путіна за воєнні злочини, які Росія вчиняє піл вторгнення до України.

Прокуратура звернулась до суду, щоб влада ПАР була змушена арештувати Путіна, якщо він приїде на саміт БРІКС, який маж відбутись у Йоганнесбурзі.

Мін'юст попросив виконати арешт на підставі ордера тільки після того, як влада країни заявила, що Путіна на саміті не буде.

Нагадаємо, раніше пані посол України в ПАР Любов Абравітова заявила, що відмова російського диктатора Володимира Путіна їхати на саміт БРІКС у Південноафриканській республіці могла бути погоджена усіма членами організації.

Крім того, ми раніше інформували, що російський диктатор Володимир Путін не поїде у серпні до ПАР на саміт БРІКС, замість нього туди вирушить голова МЗС Сергій Лавров.

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