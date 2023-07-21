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Президент підписав зміни до закону про імміграцію

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Президент підписав зміни до закону про імміграцію

Володимир Зеленський підписав ухвалені Радою зміни до закону про імміграцію / Фото: Офіс президента України

Цим рішенням удосконалюються процедури для надання дозволу на імміграцію в Україну, а також оновлено перелік підстав для його скасування.

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалені Верховною Радою зміни до Закону "Про імміграцію" щодо вдосконалення умов і порядку імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства" №6516, який був ініційований Державною міграційною службою.

Про це поінформувала пресслужба МВС.

Зокрема, цим рішенням удосконалюються процедури для надання дозволу на імміграцію в Україну, а також оновлено перелік підстав для його скасування.

Загалом ухвалені такі зміни до законодавства про імміграцію:

    • зменшено строк розгляду заяв про надання дозволу на імміграцію з 1 року до 6 місяців;

    • запроваджується нова підстава надання дозволу на імміграцію для осіб, які безперервно проживали на території України понад 5 років по посвідці на тимчасове проживання (окрім іноземних студентів);

    • спрощуються процедури надання дозволу на імміграцію членам родини іноземних висококваліфікованих спеціалістів та робітників, гостра потреба у яких є відчутною для економіки України;

    • удосконалюється квотний принцип надання дозволу на імміграцію, а саме: квота запроваджуватиметься не щорічно, а тільки у разі погіршення міграційної ситуації в Україні;

    • визначено перелік обставин, за яких факт перебування у шлюбі з громадянином України або іммігрантом не визнається підставою для надання дозволу на імміграцію;

    • посилюються заходи протидії нелегальній міграції відносно осіб, яким відмовлено у видачі дозволу на імміграцію або скасовано такий дозвіл із урахуванням вимог та викликів сьогодення.

Зміни, передбачені законодавчим актом №6516, наберуть чинності за три місяці з дня його офіційного опублікування.

Нагадаємо, Рада надала правовий статус іноземцям, які воюють у підрозділах Нацгвардії.

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Дата публікації
Перегляди
1267
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