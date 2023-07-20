Чому українці не хочуть платити податки – опитування

Понад 80% респондентів кажуть, що не хочуть платити податки через низькі доходи, які не дозволяють забезпечити гідний рівень життя, та сумнівні державні видатки.

Українці не хочуть платити податки через низькі доходи та сумнівні державні видатки.

Про це йдеться у результатах соціологічного опитування, що було проведено Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

80,3% відповідей на запитання "Чому, на вашу думку, звичайні громадяни можуть не хотіти платити податки?" припадало на варіант "Через низькі доходи, які не дозволяють забезпечити гідний рівень життя" (можна було обрати декілька варіантів).

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Натомість 73,6% відповідей прийшлися на варіант "Через переконання, що сплачені гроші крадуть або марнують".

Також 65,8% відповідей стосувалося неможливості впливати на те, куди держава витрачає податки. На варіант про низьку якість державних послуг прийшлося 59,8% відповідей.

Ухилення від сплати податків іншими громадянами було названо серед 56,6% відповідей.

На інші причини прийшлося лише 11,2% відповідей.

Українці не хочуть платити податки через низькі доходи та сумнівні державні видатки / Фото: КМІС

Дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології від 11 травня до 12 червня 2023 року. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2013 респондентів у віці 18 років і старше. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року та громадяни, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, Рада ухвалила податковий законопроєкт: скасовують єдиний податок 2% і повертають перевірки.

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