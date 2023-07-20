Почему украинцы не хотят платить налоги – опрос

Более 80% респондентов говорят, что не хотят платить налоги из-за низких доходов, которые не позволяют обеспечить достойный уровень жизни и сомнительные государственные расходы.

Украинцы не хотят платить налоги из-за низких доходов и сомнительных государственных расходов.

Об этом говорится в результатах социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

80,3% ответов на вопрос "Почему, по вашему мнению, обычные граждане могут не хотеть платить налоги?" приходилось на вариант "Из-за низких доходов, которые не позволяют обеспечить достойный уровень жизни" (можно было выбрать несколько вариантов).

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73,6% ответов пришлись на вариант "По убеждению, что уплаченные деньги воруют или тратят".

Также 65,8% ответов касалось невозможности влиять на то, куда государство тратит налоги. На вариант о низком качестве государственных услуг пришлось 59,8% ответов.

Уклонение от уплаты налогов другими гражданами было названо среди 56,6% ответов.

На другие причины пришлось всего 11,2% ответов.

Украинцы не хотят платить налоги из-за низких доходов и сомнительных государственных расходов / Фото: КМИС

Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии с 11 мая по 12 июня 2023 года. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошены 2013 респондентов в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года и граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, Рада приняла налоговый законопроект: отменяют единый налог 2% и возвращают проверки.

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