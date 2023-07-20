ЕС создаст специальную секцию ЕФМ и передаст Украине 20 млрд евро

Деньги будут выделять в течение четырех лет.

Европейский Союз создаст специальную секцию ЕФМ и предоставит Украине через него 20 млрд евро.

Об этом пишет "Радио свобода".

Как отмечается, ЕС планирует выделять по пять млрд евро ежегодно в течение следующих четырех лет.

По словам Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, бюджет Украины будет пополняться благодаря "специализированной секции" Европейского фонда мира.

"Это будет тот же инструмент – Европейский фонд мира, который очень хорошо работает. Мы будем продолжать его использовать", – подчеркнул Жозеп Боррель.

Напомним, что пять стран ЕС хотят продлить запрет на импорт сельхозпродукции из Украины.

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