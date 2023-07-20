ЄС створить спеціальну секцію ЄФМ та надасть Україні 20 млрд євро

Гроші будуть виділяти протягом чотирьох років.

Європейський Союз створить спеціальну секцію ЄФМ та надасть Україні через нього 20 млрд євро.

Про це пише “Радіо свобода”.

Як зазначається, ЄС планує виділяти по п'ять млдр євро щороку протягом наступних чотирьох років.

За словами Високого представника ЄС Жозепа Борреля, бюджет України буде поповнюватися завдяки “спеціалізованій секції” Європейського фонду миру.

“Це буде той самий інструмент – Європейський фонд миру, який дуже добре працює. Ми продовжуватимемо його використовувати”, – наголосив Жозеп Боррель.

Нагадаємо, що п’ять країн ЄС хочуть подовжити заборону на імпорт сільгосппродукції з України.

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