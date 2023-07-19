Питання присутності Путіна на саміті БРІКС вирішували колективно — посол України

Саме у ПАР були зацікавлені в тому, щоб російській диктатор не був особисто присутнім на саміті БРІКС.

Відмова російського диктатора Володимира Путіна їхати на саміт БРІКС у Південноафриканській республіці (ПАР) могла бути погоджена усіма членами організації.

Про це в інтервʼю Радіо Свобода заявила пані посол України в ПАР Любов Абравітова.

Вона заявила, що застереження стосовно візиту Путіна були не тітки зі сторони ПАР, тому це, скоріше за все, було колективне рішення.

"Це рішення було за взаємною спільною згодою у форматі БРІКС. Тобто для мене це означає, я так читаю, що консультації відбувалися не лише у двосторонньому форматі, а у форматі лідерів БРІКС. Очевидно, що застереження були не лише з боку ПАР", - сказала Абравітова.

Разом з тим пані посол зазначила, що саме у Кейптауні були зацікавлені в тому, щоб російській диктатор не був особисто присутнім на саміті, оскільки тоді його необхідно було б арештувати та відправити під суд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін не поїде у серпні до ПАР на саміт БРІКС, замість нього туди вирушить голова МЗС Сергій Лавров.

Пізніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що відмова Путіна їхати на саміт БРІКС до Південно-Африканської Республіки показує, що міжнародне право працює.

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