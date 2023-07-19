ЄС обіцяє Україні розширити "коридори солідарності": що про них відомо

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обіцяє вжити заходів для спрощення експорту української сільгосппродукції після зупинки Росією "зернової угоди".

Про це йшлося під час перемовин фон дер Ляєн і прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Єврокомісія твердо відстоює позицію щодо недопустимості блокування українського аграрного експорту на фоні зриву росією "зернової ініціативи". Погодилися вжити заходів для спрощення експорту сільгосппродукції", – зазначив прем'єр.

Також сторони обговорили питання розширення "коридорів солідарності". Зокрема завдяки розбудові пунктів пропуску та розвитку нових логістичних маршрутів.

Крім того Шмигаль і очільниця Єврокомії обговорили питання використання заморожених російських активів на відновлення України.

Що таке "коридори солідарності"

"Коридори солідарності" були організовані на кордонах ЄС з Україною у відповідь на морську блокаду Росією українських чорноморських портів. Йдеться про вивезення українського збіжжя суходолом, через автомобільні та залізничні шляхи, а також з використанням внутрішніх водних артерій.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала розблокувати Чорне море задля експорту української продукції.

Нагадаємо, що 17 липня Росія вийшла із "зернової угоди".

На цю заяву відреагував президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він пообіцяв обговорити це питання з Путіним.

У Білому домі попередили Росію, що зрив "зернової угоди" дорого їй коштуватиме.

У ніч на 19 липня внаслідок російського ракетного обстрілу в порту Чорноморська було знищено 60 тисяч тонн зерна, які мали бути відправлені "зерновим коридором" ще два місяці тому.

За словами президента Зеленського, Росія знищила зерно, яке призначалося Китаю.

"Зернову угоду" було укладено торік у липні за участю України, Туреччини та ООН. Окремо також домовлялися Туреччина, ООН та Росія. Домовленості гарантували безпечний прохід суден із зерном з українських портів.