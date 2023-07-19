ЕС обещает Украине расширить "коридоры солидарности": что о них известно

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен обещает принять меры по упрощению экспорта украинской сельхозпродукции после остановки Россией "зернового соглашения".

Об этом шла речь во время переговоров фон дер Ляен и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Еврокомиссия твердо отстаивает позицию по недопустимости блокирования украинского аграрного экспорта на фоне срыва россией "зерновой инициативы". Согласились принять меры по упрощению экспорта сельхозпродукции", — отметил премьер.

Также стороны обсудили вопросы расширения "коридоров солидарности". В частности, благодаря развитию пунктов пропуска и развитию новых логистических маршрутов.

Кроме того, Шмыгаль и глава Еврокомии обсудили вопрос использования замороженных российских активов на восстановление Украины.

Что такое "коридоры солидарности"

"Коридоры солидарности" были организованы на границах ЕС с Украиной в ответ на морскую блокаду Россией украинских черноморских портов. Речь идет о вывозе украинского зерна по суше, через автомобильные и железнодорожные пути, а также с использованием внутренних водных артерий.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала разблокировать Черное море для экспорта украинской продукции.

Напомним, что 17 июля Россия вышла из "зернового соглашения".

На это заявление отреагировал президент Турции Реджеп Эрдоган. Он пообещал обсудить этот вопрос с Путиным.

В Белом доме предупредили Россию, что срыв "зернового соглашения" дорого ей обойдется.

В ночь на 19 июля в результате российских ракетных обстрелов в порту Черноморска было уничтожено 60 тысяч тонн зерна, которые должны были быть отправлены "зерновым коридором" еще два месяца назад.

По словам президента Зеленского, Россия уничтожила назначаемое Китаю зерно.

"Зерновое соглашение" было заключено в июле прошлого года с участием Украины, Турции и ООН. Отдельно также договаривались Турция, ООН и Россия. Договоренности гарантировали безопасный проход судов с зерном из украинских портов.