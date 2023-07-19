ТОП-10 найбільших державних закупівель за тиждень: що у переліку

Упродовж минулого тижня лотів на суму понад 1 млн гривень було аж 366, загальна їхня вартість 1,7 млрд грн.

Народний депутат Ярослав Железняк підготував добірку найдорожчих державних закупівель, які були завершені минулого тижня. У цьому переліку, окрім робіт у енергетичній та будівельній сфері, оздоровлення дітей та виготовлення серіалу під робочою назвою “СМТ Інгулець”.

Десятку найбільших закупівель нардеп опублікував у своєму Telegram-каналі.

Ярослав Железняк наголосив, що цей список — це аж ніяк не пошуки “зради”, а просто найбільші закупівлі за обсягом грошей.

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“За останній тиждень таких тільки тих, що коштували більше 1 млн за лот було 366 штук, на 1,7 млрд грн”, - написав він.

ТОП-10 найбільших закупівель має такий вигляд:

Мінсоцполітики закупив послуги з оздоровлення та відпочинку дітей в ДПУ „МДЦ „Артек” на 105,9 млн грн; “Укргідроенерго” - проєктні роботи на "Будівництво споруди підземного типу з добудовою до адміністративного корпусу для захисту обʼєкта критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури – Київської ГЕС — на 77,8 млн; “УкрНафта” - кабель нафтозанурювальний на 71,5 млн грн; “Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства”- реконструкції водозабірних споруд та насосних станцій І-го підйому “Берегова” та “Кругла” КП “Нікопольводоканал” на 70 млн грн; "Облводоканал" Запорізької обласної ради - електричну енергію на 55,9 млн грн; Вінницька міська рада - капітальний ремонт об'єкту нерухомого майна з укриттям на вул. Замостянська,26-А в м. Вінниці на 47,8 млн грн; "Укренерго" - комплекс непередбачуваних робіт з відновлення підстанції Львівського РЦОМ на 37 млн грн; "Укргідроенерго" - розробку проектно-кошторисної документації Середньодніпровської ГЕС на 36,7 млн грн; ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" - виробництва (створення) аудіовізуального твору – серіалу під робочою назвою “СМТ Інгулець” на 33,6 млн; “Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області” - послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області за 32 млн грн.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія звернувся до мерів міст і чиновників із попередженням на тлі скандальних держзакупівель під час війни. За його словами, у суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення такими діями через дивні пріоритети під час здійснення закупівель.

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