"Єдиний маршрут – від бункера до бункера": Данілов про візити Путіна

Так, подорожувати світом для нього вже неможливо від слова "ніяк". Це просто небезпечно.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині Новини" сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Єдиний його маршрут – це від бункера до бункера на території Росії... Може ще тимчасово поїхати до Білорусі, або ще до якоїсь близької країни, але це вже може бути доволі небезпечно", – жартує Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що диктатор наразі перебуває в дуже складному періоді свого життя. "Коли ті помилки, які він зробив, вони його будуть наздоганяти... Як почнеш, так і закінчиш", – запевнив він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін не поїде до ПАР на саміт БРІКС у серпні. Замість очільника держави-терористки туди вирушить голова МЗС Сергій Лавров. Відомо, що у саміті візьмуть участь лідери Бразилії, Індії, Китаю та Південної Африки.

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