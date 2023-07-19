"Единственный маршрут – от бункера до бункера": Данилов о визитах Путина

Так, путешествовать по миру для него уже невозможно от слова "никак". Это просто небезопасно.

Об этом в эфире телемарафона "Единые Новости" сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Единственный его маршрут – это от бункера до бункера на территории России... Может еще временно поехать в Беларусь, или еще в какую-нибудь близкую страну, но это уже может быть довольно опасно", – шутит Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что диктатор находится в очень сложном периоде своей жизни. "Когда те ошибки, которые он совершил, они его будут догонять... Как начнешь, так и закончишь", – заверил он.

Напомним, президент России Владимир Путин не поедет в ЮАР на саммит БРИКС в августе. Вместо главы государства-террориста туда отправится глава МИД Сергей Лавров. Известно, что в саммите примут участие лидеры Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки.

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