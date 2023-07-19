Путин пытается превратить Украину в страну-инвалида — экс-глава ГУР Кондратюк

Российский диктатор хочет устроить в Украине техногенные катастрофы, чтобы сделать невозможным развитие Украины на многие годы.

Российский диктатор Владимир Путин не может использовать ядерное оружие в войне против Украины, поэтому пытается заменить это другими техногенными катастрофами, которые могут превратить Украину в страну-инвалида.

Такое мнение в интервью УП высказал бывший руководитель ГУР Валерий Кондратюк.

Он отметил, что подрыв Каховской ГЭС ничего не дал россиянам в военном плане, но показал, что российский диктатор Путин способен к любым решениям.

"Отсутствие возможности применить ядерное оружие он пытается заменить техногенными катастрофами. Скажу сейчас страшные слова: это стратегия создания из нашей страны страны-инвалида или страны с ограниченными возможностями", — заявил Кондратюк.

Кроме того, российский диктатор пытается сделать невозможным дальнейшее развитие Украины как эффективного экономического государства.

"То есть при таких техногенных проблемах мы будем много лет преодолевать последствия. Сегодня аналогичный вопрос по Запорожской атомной электростанции", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики планируют очередные провокации на оккупированной Запорожской АЭС с применением тяжелого вооружения.

Кроме того, мы ранее информировали, что правительство утвердило постановление об экспериментальном проекте с начала восстановления Каховской ГЭС, которое взорвали россияне ночью 6 июня.

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