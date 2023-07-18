Украина попытается отремонтировать Каховскую ГЭС — Шмигаль

По словам Шмыгаля, проект рассчитан на два года.

Во вторник, 18 июля, правительство утвердило постановление об экспериментальном проекте с начала восстановления Каховской ГЭС, которую подорвали россияне ночью 6 июня.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина 18 июля.

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По его словам, проект рассчитан на два года.

"На первом этапе спроектируем все инженерные конструкции, подготовим необходимую базу для восстановления. Второй этап начнется после деоккупации территорий, где находится ГЭС. Он предусматривает собственно строительные работы", — сказал он.

Координировать проект будет Министерство экономики, а заказчиком работ будет государственное "Укргидроэнерго".

Строительство новой ГЭС вместо Каховской: что известно

Напомним, Каховская ГЭС была подорвана оккупационными войсками ночью 6 июня. На строительство новой ГЭС в Херсонской области нужно примерно семь лет и $1-1,2 млрд, рассказал генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. Он подчеркнул, что работам будет предшествовать обследование территории после деоккупации, демонтажные и другие работы, которые также потребуют времени.

Напомним, в Минэкономики посчитали сумму прямого ущерба, нанесенного подрывом Каховской ГЭС, — по меньшей мере $2 млрд.

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